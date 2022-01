Una donna, in evidente stato di alterazione, intorno alle 11.30 di questa mattina ha mandato in tilt il traffico di via Etnea lanciando dal quinto piano tutto quello che aveva a portata di mano: vasi, sedie, suppellettili e perfino un'intera culla.

Gli oggetti hanno danneggiato alcuni mezzi parcheggiat, sul posto sono intervenuti la polizia municipale, la polizia di Stato ed il 118. L'origine del gesto pare sia riconducibile a motivi familiari.

© Riproduzione riservata