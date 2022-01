Marchio Ce contraffato: sequestrati 140 mila prodotti in un negozio di San Cipirello

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato, in un emporio a San Cipirello (Palermo) gestito da un commerciante cinese 140 mila articoli senza le necessarie autorizzazioni alla vendita. Tra gli scaffali i militari hanno trovato circa 12 mila articoli (tra materiale elettrico ed informatico, giocattoli, articoli per la casa e prodotti di vario genere non alimentare, secondo l'accusa, con il marchio Ce contraffatto oltre 60 mila articoli senza il marchio e senza le indicazioni minime previste dal Codice del Consumo.

Nel magazzino sono stati trovati 68 mila accessori del tabacco trinciato come filtri, confezioni di tubicini con filtri per sigarette e confezioni di cartine per rollare il tabacco, detenuti e commercializzati senza, dicono i finanzieri la prescritta autorizzazione rilasciata dai Monopoli di Stato. Il titolare è stato segnalato alla camera di commercio per una sanzione pecuniaria che varia da un minimo di 516 euro a un massimo di 25.823 euro. Il commerciante è stato segnalato anche all’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli per sanzione pecuniaria che varia da un minimo di 5.000 a un massimo di 10 mila euro.

© Riproduzione riservata