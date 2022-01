Misilmeri, si presentano dai carabinieri dicendo di aver visto un ufo e consegnano un video

Si sono presentati ai carabinieri della compagnia di Misilmeri dicendo di avere visto un ufo. Un uomo e una donna, residenti a Bolognetta, hanno raccontato ai militari di essere certi che quello fosse un oggetto volante. Lo hanno descritto come una cometa con una scia bianca che è spuntato più volte nel cielo e che era visibile nonostante il cielo fosse nuvoloso. Per non rischiare di essere considerati pazzi visionari hanno portato a supporto un video nel quale si vedrebbe la scia luminosa che scompare e riappare più volte nel cielo.

© Riproduzione riservata