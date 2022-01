Noto, pistole ed esplosivi trovati tra i campi. Denunciate sei persone

Controllo straordinario del territorio a Noto, in provincia di Siracusa. Trovati armi ed esplosivi. Due i cantieri sequestrati dai carabinieri e sei persone denunciate. I militari della Compagnia di Noto, della Compagnia d’Intervento operativo del XII Reggimento Sicilia e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno setacciato contrada Falconara, ampia area rurale di Noto. Le perquisizioni hanno interessato 28 villette, 13 camper e 19 autovetture. Nascoste nella fitta vegetazione dei campi adiacenti agli immobili, i carabinieri hanno trovato due pistole, vario munizionamento e una bomba a mano, fatta brillare sul posto dagli artificieri del Comando provinciale di Catania. Sulle armi sono in corso gli accertamenti per verificarne l’impiego in atti criminali. Verificata la documentazione edilizia di alcune villette, contestando a un proprietario abusi edilizi e sequestrando due cantieri nei quali erano in costruzione altrettante ville. Altri 5 sono stati denunciati alla procura di Siracusa per violazione dei sigilli avendo occupato villette già sequestrate mesi fa.

