Falso dentista scoperto a Palermo, lo studio era in un garage

Il titolo gli avrebbe permesso di procedere esclusivamente alla realizzazione di protesi dentarie e non di operare direttamente sui pazienti, circostanza invece constatata dai militari. Nel corso della perquisizione è stata sequestrata un’agenda contenente contatti d importi relativi a prestazioni nonché diversi anestetici, aghi e tamponi utilizzati nelle normali pratiche odontoiatriche. Accertata la presenza di altre due persone che prestavano attività lavorativa, come segretario e assistente alla poltrona, per i quali il dentista abusivo non è stato in grado di dimostrare la regolare assunzione. Pertanto, i finanzieri hanno proceduto al sequestro dell’immobile e delle attrezzature, nonchè alla denuncia dell’uomo per esercizio abusivo dell’attività professionale di odontoiatra e per mancanza di certificazione ambientale relativa allo scarico di acque reflue.

