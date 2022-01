Omicidio Calcagno a Palagonia, assessore arrestato. Fu il tramite per assoldare il killer

E’ Antonino Ardizzone, con delega alle Attività ricreative, Sport, Turismo e Spettacolo, l'assessore del Comune di Palagonia arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Catania per concorso nell’omicidio di Francesco Calcagno, assassinato nel paese della Piana di Catania il 23 agosto del 2017. Secondo l’accusa «avrebbe fatto da tramite tra il mandante ed alcuni esponenti di rilievo della cosca mafiosa della 'Stidda' per il reperimento del killer, per vendicare la morte di Marco Leonardo», ucciso da Calcagno. Le indagini dei militari dell’Arma sono state coordinate dalla Procura distrettuale di Catania.

