Migranti, in 280 sbarcano a Lampedusa: 7 sono morti. Ieri l'sos di Alarm Phone

«280 vite a rischio nella zona di Malta di ricerca e salvataggio!». Questo era l’allerta lanciato ieri sera, intorno alle 20, da Alarm Phone. Sarebbe lo stesso barcone soccorso nella notte dalla Guardia costiera italiana con 280 migranti a bordo, sette dei quali morti per ipotermia, condotti a Lampedusa. «Siamo stati avvisati - scriveva ieri - di una barca in pericolo con circa 280 persone. La comunicazione è difficile a causa del forte vento, ma hanno chiesto aiuto urgentemente fino a quando non abbiamo perso i contatti due ore fa. Le autorità sono informate: Non ritardare i soccorsi!»

