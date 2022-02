Palermo, due imprenditori arrestati per bancarotta. Percepivano reddito di cittadinanza

Due arresti per bancarotta fraudolenta e il sequestro di una società di trasporti del valore di oltre 700mila euro con base operativa nella zona industriale di Termini Imerese. È l’esito di un’operazione condotta dalla Guardia di finanza di Palermo che, su delega della Procura di Termini, ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di due persone, una in carcere, l’altra ai domiciliari: agli indagati - risultati tra l’altro percettori del reddito di cittadinanza e già coinvolti in passato nel fallimento di altre società di trasporti - sono stati contestati, nella loro veste di amministratori di fatto, i reati di bancarotta fraudolenta, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

