Siracusa, maltrattava e minacciava la madre: arrestato dai carabinieri

I carabinieri della Tenenza di Floridia, nel Siracusano, hanno arrestato in flagranza un giovane pregiudicato responsabile di maltrattamenti nei confronti della madre. La donna, che non poteva più sopportare le minacce, le percosse e le continue richieste di denaro per comprare droga, alla fine si è rivolta ai carabinieri. I militari dell’Arma hanno raccolto la denuncia della vittima nei locali dedicati del Comando Provinciale di Siracusa previsti dal progetto "una stanza tutta per se" e con personale appositamente formato. In pochissimo tempo è arrivato da parte dell’Autorità Giudiziaria il divieto di avvicinamento alla vittima. L’uomo, anche se colpito dal predetto provvedimento, si è presentato a casa della madre chiedendo del denaro. Questa, per paura di subire ulteriori maltrattamenti, ha immediatamente chiamato i Carabinieri che, prontamente intervenuti, hanno interrotto l’aggressione ed arrestato il soggetto per aver violato il divieto di avvicinamento.

