Itamil, i militari sospesi possono rientrare in servizio

Regalo di San Valentino del Tar Lazio 1^ Sezione bis che accoglie le istanze dei ricorrenti iscritti a Itamil e difesi dall’avvocato Giulia Monte, per l’annullamento dei provvedimenti di sospensione dall’attività lavorativa che erano stati emanati dai rispettivi comandanti di corpo o datori di lavoro, in virtù della circolare dello Stato Maggiore Difesa che disciplinava quanto deciso dal governo con il Decreto Legge n. 172, successivamente convertito in legge con largo voto di maggioranza.

Al riguardo Itamil aveva inviato ai gruppi parlamentari della Camera una scheda tecnico normativa per richiedere una revisione della norma così penalizzante nei confronti del personale militare. La richiesta è rimasta inascoltata ed è stata solo ripresa dall’Onorevole Deidda.

La scheda elaborata in ambito Itamil ha costituito la base di partenza per il ricorso presentato dallo studio legale Monte che ha ottenuto il primo accoglimento dal Tar del Lazio.

"Attendiamo fiduciosi - dicono fonti interne di Itamil - la trattazione della tematica in sede collegiale da parte del Tar che è stata fissata per il 16 marzo. Lo studio legale notificherà il decreto del Tar Lazio al Ministero della Difesa e agli Enti dei ricorrenti per dare tempestiva esecuzione allo stesso".

