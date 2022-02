Tragedia sfiorata a Palermo, uomo scorda il gas aperto e l'appartamento rischia di deflagrare

Sfiorata la tragedia in un’abitazione in via Andrea Morosini a Palermo. Un uomo aveva dimenticato un fornello con il gas aperto in cucina che aveva saturato l’intero appartamento. L’intervento dei vigili del fuoco ha scongiurata la violenta deflagrazione. «E' stato un attimo - racconta uno dei soccorritori- i vicini ci hanno chiamati perché sentivano un fortissimo odore di gas. In effetti nell’appartamento a piano terra usciva il classico odore acre del combustibile. Abbiamo aperto la porta. Per fortuna l’uomo che viveva all’interno era sordo. Se avesse sentito l’apertura della porta e per paura avrebbe acceso la luce e saremmo saltati tutti in area. E’ stato un intervento che è finito nel migliore dei modi. Ma bastava un non nulla per provocare vittime». L’uomo in crisi respiratoria è stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Civico. Dopo le prime cure i medici hanno sciolto la prognosi.

