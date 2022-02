Palermo: lunga attesa al pronto soccorso in codice giallo, poi muore improvvisamente

Lunga attesa al pronto soccorso in codice giallo, poi la morte improvvisa. E’ successo ieri, al Policlinico di Palermo, dove un uomo di mezza età, dopo aver atteso quasi tre ore al pronto soccorso, è deceduto a causa di un repentino peggioramento delle sue condizioni. Inutile il tentativo di soccorrerlo. La vittima era accompagnata dalla famiglia che ha contestualmente presentato una denuncia ai Carabinieri, chiamati nelle prossime ore a stabilire eventuali responsabilità. A questo proposito, la Procura ha disposto che venga effettuata l’autopsia nei locali dello stesso Policlinico. Come si apprende da fonti interne alla struttura ospedaliera, inoltre, l’uomo era arrivato da un altro ospedale e la lunga attesa al pronto soccorso è da imputare alla presenza di altri casi gravi in contemporanea.

© Riproduzione riservata