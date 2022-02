Infrastrutture in Sicilia, Musumeci: "Per strade e ferrovie disponibili un miliardo e 213mila euro"

«E' stata elaborata una programmazione da 1 miliardo e 213 milioni per infrastrutture stradali, ferroviarie e idriche. Per quanto riguarda quelle idriche è il primo serio e concreto stanziamento che riceve la Regione siciliana con 311 milioni di euro». Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a Catania, illustrando i progetti del Piano infrastrutturale da 1,2 miliardi di euro, finanziato nei giorni scorsi dal ministero per il Sud attraverso le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. «Questa terra per guardare al futuro - ha aggiunto - ha bisogno di infrastrutture». Nel dettaglio 493 milioni euro e 829 sono stato destinati alle infrastrutture stradali, 408 milioni per quelle ferroviarie e 311 milioni al settore idrico.

