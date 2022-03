Cisl Sicilia, Cappuccio confermato segretario regionale con 141 voti su 142

Sebastiano Cappuccio, siracusano, 62 anni, dipendente delle Poste, è stato rieletto oggi al vertice regionale Cisl. A votarlo, il consiglio regionale del sindacato, che rappresenta cinque Unioni provinciali e interprovinciali, venti federazioni regionali e cinque tra enti, associazioni e istituti di servizio legati al mondo Cisl.

Cappuccio ha ottenuto 141 sì su 142 votanti, una la bianca. Per Cappuccio quella di oggi è una conferma, arrivata esattamente a tre anni dalla prima elezione. E’ nel febbraio 2019 che viene scelto per la prima volta quale segretario generale della Cisl siciliana. Tre anni fa a Palermo, stamani nel centro congressi di Taormina dove, tra ieri e oggi, il sindacato ha celebrato il suo XIII congresso regionale, presente il leader nazionale Gigi Sbarra.

Assiene a Cappuccio il consiglio ha eletto i due componenti della segreteria che affiancheranno il segretario generale.

Continueranno nel ruolo: Rosanna Laplaca (Calascibetta, Enna) e Paolo Sanzaro (Sortino, Siracusa).

Dopo aver ringraziato l’assise per il nuovo mandato quadriennale, Cappuccio si è soffermato sulla difficile situazione che la regione vive. E a Palazzo d’Orleans ha lanciato un appello: «riavvii rapidamente il nastro del confronto con le forze sociali, apra a un partneriato che sia garanzia della messa a terra degli investimenti del Pnrr e delle necessarie ricadute sull'occupazione».

"La condivisione tra istituzioni e forze sociali, sia al livello regionale che territoriale - ha sostenuto - è precondizione dell’accelerazione che tutti ci auguriamo, dello sviluppo economico e sociale della nostra terra».

