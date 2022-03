Mafia, estorsioni e omertà nel Catanese: 10 misure cautelari

Pizzo e silenzio. Smantellato dai carabinieri del Comando provinciale di Catania un gruppo criminale specializzato in estorsioni con base operativa a Misterbianco. Un contesto di minacce e violenze maturato tra l’omertà delle vittime. Nel blitz, scattato all’alba, è stata eseguita una ordinanza di misure cautelari emessa dal gip nei confronti di dieci persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso, acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti e furto aggravato.

L’inchiesta, denominata «The Gift», coordinata dalla Dda di Catania e condotta dai carabinieri della Tenenza di Misterbianco, ha documentato estorsioni ai danni di imprenditori (in particolare, titolari di una autocarrozzeria e di una concessionaria di auto), ma anche di altre persone, facendo emergere un clima di pesante assoggettamento e omertà, in cui le vittime erano costrette a versare mensilmente somme di denaro per tutelarsi da eventuali danneggiamenti alle attività commerciali o per ottenere, con il metodo del cosiddetto 'cavallo di ritorno', la restituzione delle vetture che erano state rubate. Le somme di denaro erano poi destinate dagli indagati al sostentamento degli affiliati detenuti in carcere o reinvestite in altre attività criminali, tra le quali soprattutto l’acquisto e successivo smercio di stupefacenti in particolare marijuana e cocaina.

La poliedricità criminale di uno degli indagati

Dagli elementi indiziari raccolti, è emersa la "poliedricità criminale" di uno degli indagati, operante in vari settori d’interesse per le proprie attività criminali, dalle estorsioni a carico di un commerciante di auto aggravate dal metodo mafioso alla compravendita "all’ingrosso" di ingenti quantitativi di droga destinata al rifornimento delle numerose piazze di spaccio presenti nel capoluogo etneo e nell’hinterland catanese. E’ stato inoltre accertato il suo ruolo da "intermediario qualificato" - in virtù della sua caratura criminale e della piena conoscenza del mondo della micro-criminalità dedita ai furti di veicoli - per il ritrovamento di veicoli rubati a privati cittadini e restituiti con il metodo del "cavallo di ritorno".

