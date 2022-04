Catania, si rifiuta di utilizzare l'ascensore condominiale e costruisce... una scala a chiocciola

La vicenda si è conclusa con una denuncia. Ma probabilmente l'inquilino di una palazzina del quartiere Librino, a Catania, aveva anche messo in conto che la sua provocazione avrebbe avuto delle ripercussioni: accusato di aver invaso un terreno pubblico. Come? Costruendo una scala esterna (a chiocciola) per poter accedere al proprio appartamento dopo una lite con gli altri condomini per via dell'utilizzo dell'ascensore. Da qui la scelta di realizzare un accesso... privato sui generis. Talmente sui generis da risultare abusivo e da limitare la circolazione stradale e non consentire il parcheggio delle auto. Non gli è bastato aver cercato di... abbellire la costruzione con piante rampicanti. la denuncia l'ha beccata lo stesso.

