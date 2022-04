Perde il controllo dello scooter: morto un 60enne nel siracusano

Un sessantenne, Emanuele Di Raimondo, è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sulla strada tra Priolo e Floridia, nel Siracusano.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, che era in sella a uno scooter, avrebbe perso il controllo del ciclomotore, finendo contro il guard-rail. Quando sono arrivati i soccorsi il suo cuore aveva già cessato di battere; le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato di polizia di Priolo. La prima ipotesi è che si sia trattato di un incidente autonomo, ma sono in corso verifiche per svelare se altri mezzi siano stati coinvolti.

