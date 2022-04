Palermo, scooter contro un'auto: muore un ragazzo

Tragedia a Palermo, in via Giuseppe Li Bassi, dove nella notte in seguito a un incidente stradale ha perso la vita un giovane.

Il ragazzo, in sella a uno scooter, per cause ancora da ricostruire, si è scontrato con un’automobile a velocità molto sostenuta. L’impatto è stato violento e il giovane, poco più che ventenne, è morto nel giro di pochi minuti: vani i tentativi dei sanitari di rianimarlo.

La Polizia municipale, giunta sul posto, ha eseguito i rilievi del caso per accertare l'esatta dinamica dell’incidente che ha sconvolto il rione Villaggio Santa Rosalia. Ad aggiungere dramma al dramma, infatti, il fatto che il ragazzo era sposato e lascia la moglie e due figli piccoli.

© Riproduzione riservata