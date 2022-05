Mafia: le mani sul cemento a Favignana, sequestrati beni a un imprenditore colluso

Beni per 200 mila euro sequestrati a un imprenditore colluso con la mafia su ordine della Sezione Misure di prevenzione del tribunale di Trapani. Le indagini dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo hanno consentito di ricondurre all’imprenditore, arrestato nel 2019 nel'operazione «Scrigno», un patrimonio immobiliare e mobiliare che sarebbe legato agli affari gestiti negli ultimi anni per conto delle famiglie mafiose di Trapani e di Marsala sull'isola minore di Favignana, soprattutto nel settore dei lavori edili. A conclusione del giudizio abbreviato, era stato condannato nel novembre del 2020 dal Tribunale di Palermo a otto anni e quattro mesi di reclusione per concorso in associazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori. Sigilli sono stati apposti a una società nel centro di Marsala e a rapporti bancari.

