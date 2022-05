Siracusa, aggredisce con un bastone il compagno di scuola: denunciato un 17enne

Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti all’istituto superiore Agrario, in via Elorina, a Siracusa, in seguito alla segnalazione di un’aggressione. Nella circostanza, un minore, di 17 anni, durante le lezioni, ha fatto irruzione in una classe armato di bastone, colpendo un altro ragazzo, di 16 anni, e rivolgendo al giovane gravi minacce. L'aggressore è stato bloccato dal personale scolastico. Successivamente è stato denunciato per i reati di lesioni aggravate e minacce gravi.

