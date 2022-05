Voleva lanciarsi dal cavalcavia a Priolo, salvato da un passante

Un uomo di 48 anni che a Priolo Gargallo (Siracusa) voleva buttarsi da un cavalcavia, forse preso dallo sconforto a causa di dissapori familiari, è stato salvato da un passante che lo ha trattenuto per un braccio e poi ha chiamato la Polizia di Stato. I poliziotti sono poi riusciti a bloccare l’uomo, che si era liberato dalla presa e, dopo aver scavalcato il guard-rail, stava per lanciarsi nel vuoto gridando di volersi suicidare. Il 48enne è stato poi portato in Commissariato, dove lo aspettava personale sanitario che lo ha portato nell’ospedale Umberto.

