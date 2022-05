Fingeva di raccogliere fondi per bimbi malati, denunciato un 40enne a Siracusa

I carabinieri della Stazione di Ortigia hanno denunciato un pregiudicato siracusano di 40 anni, responsabile di diverse truffe a turisti e cittadini. L'uomo avvicinava studenti, turisti e fedeli che andavano in cattedrale raccontando loro di una presunta raccolta fondi in favore di bambini ricoverati in oncologia e, spacciandosi come volontario di una inesistente ONLUS, si faceva consegnare il denaro. I militari, dopo alcuni servizi di appostamento, sono intervenuti in flagranza mentre intascava due banconote da 50 euro da due studenti di una scuola superiore.

© Riproduzione riservata