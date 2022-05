Ponte sullo Stretto di Messina, Musumeci: "Il Governo subisce pressioni dalle lobby del Nord"

Botta e risposta tra il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, e il ministro per gli affari regionali, Maria Stella Gelmini, sul Ponte sullo Stretto.

"Siamo diventati una barzelletta nel mondo - ha detto Musumeci ai giornalisti, rispondendo a una domanda sulla realizzazione del ponte -. Il tema non è una o tre campate per realizzarlo, il tema è se c'è la volontà politica del Governo Draghi di realizzare finalmente questa grande infrastruttura. Io temo – ha proseguito Musumeci - l’ho detto e lo ripeto, che il Governo, ma non soltanto questo, subisca forti e condizionanti pressioni da parte di lobbies economiche del Nord».

«Il ponte sullo Stretto - ha replicato Gelmini - è una priorità del Governo e stiamo lavorando a una legge quadro sulle autonomie che sfata il luogo comune di un Nord contrapposto al Sud e di un’autonomia che danneggia il Sud. Non avrebbe senso in una stagione di straordinari investimenti come quelli che stiamo facendo».

