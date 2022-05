Migranti, in 450 arrivano a Pozzallo. Il sindaco: "Macchina dell'accoglienza pronta"

Un barcone con 450 migranti scortato dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto sta per entrare nel porto di Pozzallo. Lo rende noto il sindaco del paese marinaro del Ragusano, Roberto Ammatuna, sottolineando che «la macchina dell’accoglienza è pronta». «In mattinata - aggiunge - inizieranno le operazioni di sbarco. Con la bella stagione in arrivo è probabile l'intensificarsi anche di questa tipologia di sbarchi autonomi. E' inevitabile ormai - osserva il sindaco di Pozzallo - la presenza nel Mediterraneo di una forza militare europea. Il salvataggio di migliaia di vite umane non può essere soltanto prerogativa di qualche Ong».

