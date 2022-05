Traffico esseri umani a Ragusa: 3 condanne definitive a 40 anni

Diventano definitive le pene nei confronti di tre persone, condannate per associazione a delinquere finalizzata al traffico di esseri umani in danno di connazionali alcuni dei quali minori, e di sfruttamento pluriaggravato della prostituzione, anche minorile. Si tratta dell’operazione denominata 'Boschetari', (senza tetto), della Polizia di Stato di Ragusa - Squadra mobile, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania, a giugno del 2018 nel territori tra Acate e Vittoria nel Ragusano.

Mentre il processo con rito ordinario è ancora in corso, i tre avevano scelto il rito abbreviato.

La Cassazione ieri ha reso definitive le condanne per Lucian Milea 42enne dovrà scontare 18 anni e 8 mesi di carcere; Alice Oprea, trentatreenne, 7 anni e 10 mesi; Monica Iordan anch’essa trentatreenne, 13 anni e 10 mesi. I ricorsi in Cassazione erano stati presentati dai difensori, gli avvocati Edoardo Cappello, Angelino Alessandro e Emilio Cintolo. Confermata la provvisionale di 10.000 euro per ciascuna delle parti civili costituite (cinque vittime, oltre alla associazione Proxima e alla Cgil). Il gruppo individuato dagli inquirenti, reclutava persone rumene in stato di necessità, giovanissimi e anziani, di umilissime condizioni ('boschetari' in rumeno significa 'senza tetto'), sottraendo loro i documenti e costringendole a lavorare nei campi e nelle serre nutrendole di scarti alimentari deteriorati. A loro venivano imposte violenze fisiche e sessuali, spesso anche davanti agli altri, per scoraggiare eventuali atti di ribellione.

