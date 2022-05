Catania, sta bene il neonato recuperato dai carabinieri: lo hanno chiamato Germano

Lo hanno chiamato Germano il bimbo abbandonato ieri in via Rametta a Catania, salvato dai carabinieri avvertiti da una passante che ha sentito piangere il neonato dentro una cesta. Il piccolo sta bene, ha trascorso una notte tranquilla.

«Lo stiamo coccolando, e continueremo a farlo fino a quando resterà nel nostro reparto per dargli cure, ma anche tanto affetto», dice Gabriella Tina, primaria dell’Unità operativa complessa (Uoc) di Neonatologia dell’ospedale Garibaldi Nesima, nel quale è stato ricoverato.

Il neonato non ha problemi: «Dalla visita obiettiva - spiega la dottoressa Tina - il piccolo non mostra alcun problema: ha un buon peso, si sta alimentando. E anche i primi esami ci dicono che tutto è andato bene. Ovviamente faremo accertamenti più approfonditi. Se non avesse dietro la sua storia personale saremmo portati a pensare che è il neonato di un parto come tanti altri».

Per la primaria Tina il neonato sarebbe venuto al mondo poco prima del ritrovamento.

