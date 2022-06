In rovina il lido La Conchiglia di Gela, a giudizio 2 dirigenti della Regione

La procura di Gela ha disposto la citazione diretta a giudizio, con prossima udienza fissata al 6 aprile 2023, nei confronti di due dirigenti regionali dell’assessorato Territorio e Ambiente perchè, essendo obbligati alla conservazione e vigilanza della costruzione denominata lido «La Conchiglia», bene acquisito al demanio marittimo, ha omesso di compiere i lavori necessari per rimuovere il pericolo determinato dalla minaccia di rovina del manufatto.

Si tratta della storica struttura balneare presente nel lungomare di Gela, costruita tra il 1957 e il 1958, già colpita da numerosi episodi di crolli parziali che ne pregiudicano, per come accertato anche da Genio Civile e Sovrintendenza, la stabilità nonché la stessa integrità strutturale rappresentando un pericolo per le persone.

© Riproduzione riservata