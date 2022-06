Covid: in Sicilia 1.766 nuovi positivi e un morto

Sono 1.776 i nuovi casi di Covid-19 registrati a fronte di 23.343 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino di ieri. Il giorno precedente i nuovi positivi erano stati conteggiati per un problema tecnico solo 168. Sommati i nuovi positivi nelle varie province i nuovi positivi sono 5.497. Il tasso di positività sale al 7,6%, il giorno precedente era al 6,2%. La Sicilia è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 51.704 con un aumento di 3.898 casi. I guariti sono 1.598 mentre una vittima e porta il totale dei decessi a 11.115. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 590, 3 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 22, lo stesso numero del giorno prima. A livello provinciale si registrano a Palermo 1.477 casi, Catania 1.484, Messina 669, Siracusa 473, Trapani 261, Ragusa 497, Caltanissetta 153, Agrigento 320, Enna 163.

