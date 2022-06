Coronavirus, netto aumento in Sicilia: oltre 5 mila casi e 7 vittime

I DATI

Il tasso di positività è salito dal 17,5 al 24,8%. In aumento (+18) i ricoverati che sono 643, mentre in calo (-4) quelli in terapia intensiva: 22