La piccola Elena uccisa dalla madre a soli 5 anni. Mascalucia a lutto, oggi i funerali a Catania

Mascalucia a lutto per la piccola Elena Del Pozzo, di quasi 5 anni, uccisa dalla madre il 13 giugno. Oggi pomeriggio, alle 17, i funerali nella cattedrale di Catania, in considerazione della forte devozione e vicinanza della famiglia alla martire Sant'Agata. Esequie officiate dal vescovo Luigi Renna. «E' doveroso - ha detto il sindaco di Mascalucia Vincenzo Magra - rappresentare alla famiglia di Elena, la vicinanza e la solidarietà da parte dell’intera cittadinanza, anche in forma pubblica e istituzionale, in segno di rispetto e di profonda partecipazione al profondo dolore dei parenti della piccola e di tutta la comunità». Sul territorio di Mascalucia, sospese tutte le manifestazioni pubbliche e bandiere a mezz'asta in tutte le sedi comunali. Telecamere vietate, come disposto dalla diocesi, in cattedrale.

