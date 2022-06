Scoppia uno pneumatico, tir contro un albero a Palermo

Tir va fuori strada e finisce contro un albero in viale Regione Siciliana a Palermo. E' successo ieri sera attorno alle 23,30 all’altezza dello svincolo di Bonagia. L’incidente, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, sarebbe stato causato dallo scoppio di uno pneumatico. Il mezzo pesante, dopo aver sbandato, è andato oltre il guard rail proprio di fronte alla stazione di rifornimento Eni. Sempre in base ai testimoni, l’autista è rimasto illeso e non sono stati coinvolti altri veicoli.

