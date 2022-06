Trapani, 71enne denunciato per guida in stato d'ebbrezza

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno denunciato un 71enne per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo, coinvolto insieme ad altre due persone ed altrettanti mezzi nell’incidente di pochi giorni fa presso lo scorrimento veloce, è stato sottoposto agli esami tossicologici nell’ospedale di Trapani dove, a seguito dell’impatto, tutti i coinvolti si sono recati tramite ambulanza. Dai rilievi eseguiti dai carabinieri della Radiomobile di Trapani è stato appurato che l’incidente sarebbe stato causato proprio dal 71enne che avrebbe invaso la corsia opposta procedendo in contromano sullo scorrimento veloce. A seguito delle lesioni riportate tutti e tre i coinvolti sono stati trasportati presso il locale nosocomio e sottoposti agli esami tossicologici dove l’uomo è risultato in stato di alterazione psicofisica dovuta all’ingestione di bevande alcoliche. I carabinieri provvedevano, oltre a deferirlo in stato di libertà, ad elevare la sanzione amministrativa prevista con il conseguente ritiro della patente di guida.

