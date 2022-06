Siaracusa, brandisce un coltello e minaccia i passanti: arrestato

Panico a Siracusa per un uomo armato di coltello che minacciava i passanti. I carabinieri della Stazione di Cassibile hanno arrestato un nigeriano di 25 anni, senza fissa dimora che, armato di coltello, inveiva contro alcuni passanti nei pressi di un panificio. All’arrivo dei militari il giovane si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Successivamente, si è scagliato contro di loro impugnando il coltello e, successivamente, ha tentato di fuggire. L’aggressore è stato tratto in arresto per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e poi condotto nel carcere di Cavadonna.

