Bimbo di Palermo morto per intossicazione a Sharm. La madre: “Fateci rientrare”

«Sono Rosalia Manosperti, e da sabato sono ricoverata all’ospedale di Sharm el-Sheik insieme a mio marito dove abbiamo anche perso nostro figlio di sei anni. Richiedo a tutte le istituzioni competenti di attivarsi affinché ci riportino in Italia il prima possibile con un volo di linea speciale. Perché le nostre condizioni di salute non ci permettono di prendere un volo di linea normale. Aiutateci per favore a rientrare a casa». Disperato l’appello lanciato sul sito Palermo Live dalla mamma del piccolo Andrea Mirabile, di sei anni , morto a Sharm El Sheik durante una vacanza, forse per una intossicazione alimentare, per potere tornare a Palermo insieme al marito, ricoverato ancora in gravi condizioni. La coppia soggiornava in un resort.

La posizione della Farnesina

La Farnesina sta seguendo con la massima attenzione la tragica vicenda del piccolo Andrea Mirabile, il minore deceduto a Sharm el Sheikh sabato 2 luglio. L'Ambasciata d’Italia al Cairo e il Consolato Onorario a Sharm el Sheikh, in stretto raccordo con il ministero degli Esteri, si sono poste subito in contatto con le competenti autorità mediche e giudiziarie locali, che hanno aperto un’indagine a seguito del decesso. L’Ambasciata e la Farnesina sono altresì impegnate nell’assicurare, prima possibile, il rientro dei connazionali in Italia e il pronto rimpatrio della salma del minore.

