Catania, ha provocato la morte di due donne perché “frustrato dal lavoro”

Si sentiva frustrato per via dei tanti spostamenti da un reparto all’altro dell’ospedale; nell’ultimo suo incarico quello di infermiere professionale a medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza del Cannizzaro di Catania ha somministrato sostanze venefiche a due donne provocando la morte. Senza un perché, per una sorta di rivalsa in quanto riteneva quei trasferimenti una «regressione professionale»; è stato arrestato e rinchiuso in carcere su provvedimento del gip Vincenzo Villani Conti 50 anni, cavaliere ufficiale all’Ordine merito di Savoia, con un profilo Facebook con tanto di foto assieme a Emanuele Filiberto di Savoia.

