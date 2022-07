Droga: clan dello spaccio nel Siracusano, 7 condanne in appello - NOMI

I giudici della Corte d’Appello di Catania hanno emesso le sentenze di condanna nei confronti di 7 imputati accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga ad Avola, nel Siracusano. Si tratta del processo riconducibile all’operazione «Eclipse» conclusa dai magistrati della procura distrettuale antimafia e dai carabinieri di Siracusa con 14 arresti per droga ed estorsioni. I 7 imputati, condannati in secondo grado, hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato, gli altri 7 stanno seguendo un percorso giudiziario diverso.

Queste le pene emesse in Appello che si sono ridotte rispetto al giudizio di primo grado: 10 anni per Corrado Lazzaro (18 anni in primo grado); 8 anni per Giovanni Di Maria (9 anni e 4 mesi in primo grado) e Corrado Vaccarella (10 anni in primo grado); 8 anni per Gianluca Vaccarisi (9 anni e 4 mesi in primo grado); 6 anni ed 8 mesi per Sebastiano Amore, Paolo Nastasi e Giuseppe Tiralongo (9 anni e 4 mesi in primo grado), ritenendo insussistente l’aggravante dell’essere l’associazione di tipo armato. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il gruppo avrebbe favorito il clan Crapula di Avola.

