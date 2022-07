Donna di Letojanni uccisa, il marito resta in carcere per omicidio

Resta in carcere Leonardo Fresta, il quarantenne di Giarre accusato di avere assassinato la moglie Debora Pagano, di 32. Il gip ha convalidato il fermo ed emesso l’ordinanza di custodia cautelare per omicidio volontario. In 24 pagine la tesi del giudice che ha raccolto in pieno la richiesta della procura della Repubblica. Ieri il medico legale Giuseppe Ragazzi ha ultimato l’autopsia sul corpo della donna e non si esclude che nei prossimi giorni possano avvenire nuova esami clinici per accertare le cause del decesso.

