Sabato i funerali del bimbo palermitano morto a Sharm El Sheikh

Si svolgeranno sabato alle 10 alla chiesa San Basilio Magno di via Paruta, a Palermo, i funerali di Andrea Mirabile, il bambino palermitano di 6 anni morto a Sharm El Sheikh durante una vacanza con i genitori in un resort. Il bimbo si era sentito male ed è morto in ospedale, alcune ore dopo, per una probabile intossicazione alimentare che ha colpito anche i due coniugi, Antonio Mirabile e Rosalia Manosperti. Ieri, come disposto dalla Procura, al Policlinico di Palermo è stata effettuata l’autopsia sul corpo del bimbo

