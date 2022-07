Un operaio di 36 anni, , Nicolò Giacalone, è morto in un incidente stradale a Custonaci, nel Trapanese. L’uomo, dipendente di una

ditta per la lavorazione del marmo, era alla guida di un mezzo di lavoro, una gru, che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato sfondando il guard-rail e finendo sotto la careggiata.

Sul posto è intervenuto personale medico del 118. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

