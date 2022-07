Palermo, lite furibonda tra parenti: zio colpito con una stampella e... gambizzato

Una lite tra parenti è finita con il ferimento di un uomo. È accaduto in via Antonio De Curtis, nella zona di Pallavicino, a Palermo, dove un 30enne, avrebbe prima colpito con una stampella lo zio di 52 anni e poi gli avrebbe sparato alle gambe con un fucile ad aria compressa. Sul posto, scattato l’allarme, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. Il 52enne è stato trasportato in ospedale dal personale del 118. Il giovane è stato denunciato per lesioni.

