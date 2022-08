Palermo, primo intervento al cuore per eliminare gli impulsi elettrici anomali

E’ stata eseguita nell’ospedale Ingrassia di Palermo la prima crioablazione di fibrillazione atriale con sistema Bsc PolarX dagli specialisti della unità di cardiologia, diretta da Sergio Fasullo. «La fibrillazione atriale - spiega Fasullo - è un’alterazione del ritmo cardiaco (aritmia). Si tratta di una complessa patologia elettrica degli atri con alto rischio tromboembolico. Per questo è importante riconoscerla ed intervenire. Ad oggi è possibile eseguire l'ablazione transcatetere, pratica mininvasiva efficace in circa l'85% dei casi».

L’intervento di crioblazione, durato circa 2 ore, è stato eseguito su una donna di 60 anni dal cardiologo Mirko Luparelli, coadiuvato dall’équipe infermieristica composta da Alfredo Galati e Giovanna Pillitteri. «Prosegue il percorso di implementazione ed arricchimento dell’offerta sanitaria nei confronti dell’utenza - sottolinea il direttore generale dell’Asp di Palermo Daniela Faraoni - la cardiologia dell’ospedale Ingrassia è sempre più un punto di riferimento di elevata qualità per un vasto bacino di utenti provenienti anche da altre province. I nuovi interventi di crioblazione consentono, tra l’altro, ai pazienti di trovare all’interno dell’organizzazione dell’Asp risposte adeguate e di grande professionalità».

Alla signora, dopo diversi episodi di battito cardiaco irregolare, debolezza e affanno nell’arco di tre mesi, era stata diagnostica una fibrillazione atriale non responsiva ai farmaci. «Nel caso il paziente sia affetto da fibrillazione atriale non controllata dalla terapia farmacologica - aggiunge Fasullo - il cardiologo può raccomandare la procedura di ablazione transcatetere, tecnica mini-invasiva durante la quale il medico introduce un sottile tubicino flessibile (catetere) nei vasi sanguigni e lo manovra fino a raggiungere il cuore, annullando i percorsi elettrici anomali presenti nei tessuti cardiaci». Per accedere al nuovo servizio, è necessaria la richiesta del medico di medicina generale di visita cardiologica da effettuare nell’ambulatorio pacemaker dell’ospedale Ingrassia. Le prenotazioni possono essere effettuate di presenza o telefonando (dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 alle 13.30) al numero 0917033692.

