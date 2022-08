Pnrr: Floridia, alla Sicilia 200 mln per asili e scuole dell'infanzia

«Sono state pubblicate le graduatorie del Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia finanziato nell’ambito del Pnrr. A livello nazionale sono stati stanziati circa 3 miliardi di euro per gli asili nido e per le scuole dell’infanzia. Di questi oltre 200 milioni sono assegnati alla Sicilia, con un primo finanziamento di ben 76 milioni di euro a copertura di 72 progetti ammessi in tutte le province (qui le graduatorie)». Lo afferma la sottosegretaria all’istruzione, la senatrice messinese Barbara Floridia (M5S). "Si tratta di risorse fondamentali, destinate alla costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia. Il nostro obiettivo è migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la conciliazione tra vita familiare e professionale. - aggiunge - È l’ennesimo passo in avanti per migliorare i servizi educativi che facciamo grazie ai fondi del Pnrr ottenuti dal governo Conte. Ora i Comuni e gli enti attuatori facciano di tutto per mettere a frutto tutto questo».

Bianchi: “Un investimento senza precedenti”

In Sicilia sono destinati complessivamente 227.562.126,30 euro per un totale di 175 interventi per scuole dell’infanzia e per asili nido e poli dell’infanzia per l’intera fascia di età 0-6 anni. La pubblicazione delle graduatorie conclude la prima fase dell’azione del PNRR per gli asili nido e le scuole e i servizi educativi per l’infanzia. In particolare, alle regioni del Mezzogiorno andrà il 54,98% delle risorse per gli asili nido e il 40,85% di quelle per le scuole dell’infanzia. Contestualmente, è stato disposto anche lo scorrimento delle graduatorie dell’avviso pubblico del 2021, da 700 milioni, su asili nido e centri polifunzionali per la famiglia che prevede l’autorizzazione di 234 nuovi interventi per un importo di 381 milioni. Questo avviso pubblico contribuisce al raggiungimento dei target del PNRR relativi all’attivazione di nuovi posti per servizi educativi nella fascia 0-6 anni e rientra tra i c.d. “progetti in essere” del PNRR.

“Si tratta del più grande Piano mai realizzato sul tema dell’istruzione per la fascia 0-6 anni, con un investimento complessivo di 4,6 miliardi di euro - dichiara il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi - Il governo ha lavorato in questi mesi e sta ancora lavorando affinché il Piano sia attuato, rispettando tutte le scadenze previste. Siamo particolarmente orgogliosi del risultato raggiunto sugli asili nido: siamo riusciti ad allocare tutte le risorse disponibili, con una quota ingente di finanziamenti destinata al Sud. Assicurare il diritto all’istruzione per i più piccoli, su tutto il territorio nazionale, è un elemento fondamentale per colmare il divario tra nord e sud, per rimuovere gli ostacoli al lavoro femminile e sostenere le famiglie con azioni concrete”.

