È morto a Caltanissetta l’ex assessore comunale e ex presidente del CdA dell’Ato Giuseppe Cimino, 73 anni. Era stato investito da una Smart, mentre era per strada e le sue condizioni sono apparse subito gravi. Soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale Sant'Elia, non ce l’ha fatta

