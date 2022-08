Emergenza discarica Lentini, 10 tonnellate di rifiuti della Sicilia nei Paesi Bassi

Per combattere l’emergenza rifiuti scoppiata nella Sicilia orientale, dopo la riduzione dei conferimenti presso la discarica di Lentini gestita dalla Sicula Trasporti, la Regione ha autorizzato la società a trasportare 10 mila tonnellate di rifiuti a Farmsum nei Paesi Bassi. Il decreto dirigenziale, predisposto nei giorni scorsi, è stato firmato questa mattina dal direttore generale del Dipartimento Rifiuti Calogero Foti. La discarica di Lentini viene utilizzata da 174 delle province di Catania, Siracusa e Messina. Da oggi conferimenti ridotti in discarica, così come comunicato dagli amministratori giudiziari della società, perchè da oggi si possono conferire 700 tonnellate, 500 in meno rispetto ai giorni precedenti. Ridotti anche i conferimenti della Sicula Trasporti presso la discarica di Timpazzo a Gela per fare spazio ad una richiesta avanzata dalla Trapani servizi. Già alla vigilia di Ferragosto il dipartimento regionale Acque e Rifiuti aveva decretato che la spazzatura della Sicilia Occidentale dopo il deposito nella discarica di Lentini potevano essere portati a Rotterdam e Farmsum nei Paesi Bassi. Questa mattina la firma dell’autorizzazione alla spedizione transfrontaliera.

