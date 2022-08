Catania, un listino con i prezzi della droga per i clienti. Due arresti

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato, in flagranza di reato, un 28enne e un 35enne, per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari li hanno sorpresi in un piccolo centro di smistamento della droga realizzato in un appartamento di una palazzina di viale Nitta, nel popoloso rione di Librino. I due, di cui uno risulta essere percettore di reddito di cittadinanza, sono stati sorpresi durante l'operazione di pesatura della sostanza stupefacente che avevano risposto su un tavolo in varie bustine di plastica, contenenti complessivamente circa 400 grammi di marijuana, 25 di cocaina e 15 di crack. Trovati anche tre fogli da block notes con appunti sull'attività di compravendita con quantità e nominativi e 38 euro ritenuti provento dello spaccio. Ma c'era anche esposto un listino sui costi della droga con la dicitura nuovo prezzo con la quantità di droga e il suo costo che gli acquirenti osservano prima di comprare la dose. Il Gip ha disposto il carcere per il 28enne e gli arresti domiciliari per il 35enne

