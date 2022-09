Caro bollette energia elettrica: stangata da 589mila euro per il Comune di Taormina

Il caro bollette non risparmia ormai nessuno e stavolta "la mazzata" dei rincari sui costi dell'energia colpisce anche il Comune di Taormina. Al Palazzo dei Giurati è arrivata una bolletta dall'importo pesantissimo che secondo quanto reso noto dal sindaco Mario Bolognari rappresenta "un segnale molto preoccupante" su quello che potrebbe davvero diventare lo scenario in vista dei prossimi mesi. Bolognari lancia un appello al governo centrale affinché si trovino "delle soluzioni quanto più in fretta possibile per arginare questi aumenti".

"Il nostro Comune - spiega Bolognari - ha ricevuto una richiesta di pagamento di fornitura di energia elettrica per un totale di 589.176,15 euro. Si tratta di bollette emesse a maggio, giugno e luglio 2022. Se le imprese e le famiglie stanno subendo una stangata senza precedenti, i comuni così procedendo andranno tutti in grave sofferenza. Senza un intervento dello Stato il risultato potrebbe essere che imprese e famiglie pagheranno anche questi aumenti sotto varie forme di tariffe e tasse. Quando abbiamo fatto il bilancio avevamo previsto un aumento dei costi energetici, ma non di queste proporzioni. Parliamo, insomma, di un’altra tegola che rischia di far saltare i conti 2022".

Il Comune di Taormina, che sta affrontando una fase già di per sé complicata per via del dissesto, ora teme un ulteriore aggravio delle spese per via dei costi sulle utenze, che diventano una "spada di Damocle", sia per il pubblico che per i privati. La preoccupazione dei vertici del Comune è, ovviamente, anche quella degli operatori economici. Gli albergatori denunciano bollette dal costo "quadruplicato" rispetto agli anni scorsi.

