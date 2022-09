Palermo, casi di legionella dopo un focolaio in hotel: scattano i controlli dell'Asp

Casi di legionella a Palermo. Dopo un focolaio all’hotel Politeama, il batterio che provoca una grave forma di polmonite è stato scoperto in un edificio di via Principe di Belmonte che, come riporta il Giornale di Sicilia, è stato sgomberato per evitare che l’infezione possa diffondersi. Altri casi sarebbero stati segnalati in alcuni quartieri della città.

L'Asp sta controllando attentamente la situazione mentre l’Amap, che si occupa della distribuzione idrica, ha tenuto a precisare che "non è direttamente coinvolta nella gestione di questi casi, che riguardano esclusivamente impianti privati a valle dei contatori e per i quali per altro non ha ricevuto ad ora nessuna segnalazione"

© Riproduzione riservata