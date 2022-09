Conte e De Luca contro Schifani: "Imputato a processo Montante, ha altro a cui pensare"

«Il nostro candidato alla presidenza della Regione non sarà, distratto, come il candidato del centrodestra Schifani, imputato al processo Montante». Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte ad Enna. "Abbiamo rinforzato la squadra dopo che tanti, che non avevano le idee chiare, o hanno rinnegato le battaglie del passato o sono usciti. L’abbiamo rinforzata con apporti come Roberto Scarpinato, come Federico Cafiero de Raho e tanti altri che hanno detto di avere accettato di stare al nostro fianco perché siamo l'unica forza che porta avanti la battaglia per la legalità, la lotta alla corruzione, la lotta alla mafia - ha aggiunto -. Nuccio Di Paola, il nostro candidato alla presidenza della Regione, potrà dedicarsi a voi dalla mattina alla sera, come sta già facendo adesso dall’opposizione e non sottrarrà del tempo per andare al processo per rispondere, al processo Montante, come imputato. Noi non abbiamo processi in corso»

Un concetto ribadito anche da Cateno De Luca nei giorni scorsi e nell'incontro negli studi della Rai di ieri mattina durante l'intervista con i giornalisti: "Schifani è imputato al processo Montante, sapete questo cosa vuol dire. Che in caso potrebbe essere sospeso. Ma vi rendete conto di cosa stiamo parlando?"

