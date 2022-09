Seggio alla Camera tolto in Sicilia alla Lega, va al Pd. Resta fuori Annalisa Tardino

Anche in Sicilia cambia sul sito del Viminale la composizione degli eletti alla Camera. Nel collegio Sicilia 1 P02 non sarebbe stata eletta Annalisa Tardino della Lega. Il seggio tolto alla Lega andrebbe al vicesegretario Pd Giuseppe Provenzano che già era risultato eletto nel collegio Sicilia 1 P01. Quindi in Sicilia nei collegi plurinominali alla Camera sono stati eletti sei deputati col M5s, 5 con Fdi, 4 col Pd, 1 con la Lega, 2 con Iv-azione e 2 con Forza Italia. In uno dei due seggi assegnati al Pd, in base ai calcoli elettorali, entrerebbero alla Camera Teresa Piccione o Giovanna Iacono.

Restando fuori Annalisa Tardino non si apre lo spazio all'Europarlamento per un nuovo acquisto di Cateno De Luca. Se la Tardino fosse stata eletta in Parlamento avrebbe lasciato l'Europarlamento, a favore di Igor Gelarda, appena passato con De Luca. Ipotesi a questo punto sfumata.

