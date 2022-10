Messina, studente con la sindrome di spettro autistico ottiene la magistrale in Scienze cognitive

Laurea magistrale per Andrea Bordonaro, 26enne studente di Siracusa, che ha svolto al Comune il tirocinio con il quale ha concluso il suo corso di studi. Andrea, sin dall’età di 16 mesi, soffre di sindrome dello spettro autistico, malattia che non gli ha impedito di completare nel migliore dei modi il percorso formativo, grazie anche al lavoro eccezionale svolto da papà Francesco, dalla mamma Hildegarda Solisi e dall’equipe dell’Oasi di Troina che lo ha seguito per tanti anni. Andrea ha conseguito il titolo magistrale in Scienze cognitive e teoria della comunicazione, corso di laurea del Dipartimento scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e studi culturali dell’università di Messina (sede di Noto).

